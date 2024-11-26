رئيس الجمهورية: أوضاع المنطقة تستوجب جهودا دبلوماسية للحفاظ على العلاقات الإيجابية

2024-11-26 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعمه لعمل البعثات الدبلوماسية العراقية، فيما أشار إلى أن المنطقة تشهد أوضاعاً معقدة تستوجب جهودا دبلوماسية للحفاظ على العلاقات الإيجابية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أكد خلال استقباله في قصر بغداد، اليوم الإثنين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، و وكلاء الوزارة، بالإضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، أن البعثات الدبلوماسية العراقية ينبغي أن تكون المرآة العاكسة لصورة العراق الحقيقية وما يشهده من تطور واستقرار في أعقاب تخطيه التحديات والمخاطر الأمنية التي واجهته."وجدد الرئيس، في بداية اللقاء، بحسب البيان، " التهنئة بالذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية، وانعقاد مؤتمر السفراء الثامن"، متمنيا أن "تسهم توصياته في تميز مخرجات عمل الدبلوماسية العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة. "وأضاف رشيد، أن "المنطقة تشهد اليوم أوضاعاً معقدة تستوجب جهودا دبلوماسية للحفاظ على العلاقات السياسية الإيجابية مع دول المنطقة، واعتماد لغة الحوار والتفاهم، والعمل والتنسيق المشترك للحد من تصاعد التوترات والأزمات الدولية، وبما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين".وثمن رئيس الجمهورية، " الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعمل الدبلوماسي الذي أسهم في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وخدمة أبناء الجالية العراقية في دول العالم المختلفة"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية حريصة على دعم عمل البعثات الدبلوماسية العراقية وبما يسهم في تعزيز وتطوير جهودها."من جانبه أثنى وزير الخارجية على دعم رئيس الجمهورية المتواصل لعمل البعثات، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.