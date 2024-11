وزير الخارجية: العراق يلعب دورا محوريا في المنطقة

2024-11-26 00:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان العراق يلعب دورا محوريا في المنطقة، فيما اشار الى ان “اسرائيل” تعمل على توسيع الحرب. وقال حسين في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، ان “الجامعة العربية اتخذت قرارا بدعم الموقف العراقي ورفض التهديدات “الاسرائيلية”، مبينا ان “دور العراق في المنطقة محوري”. واضاف ان “الدور …

