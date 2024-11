رئيس الجمهورية: البعثات الدبلوماسية ينبغي أن تكون مرآة عاكسة لصورة العراق الحقيقية

2024-11-26 00:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ان البعثات الدبلوماسية ينبغي أن تكون مرآة عاكسة لصورة العراق الحقيقية وما يشهده من استقرار وتطور. وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، اليوم الإثنين 25 تشرين الثاني 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء …

