2024-11-26 00:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، اليوم الاثنين، نص توجيه مجلس الوزراء لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين. وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لدعم غزة ولبنان. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة والأربعين …

The post عراق اوبزيرفر تنشر نص توجيه مجلس الوزراء لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين first appeared on Observer Iraq.