توقعات بان تصل درجة الحرارة الصغرى في بغداد خلال الأيام المقبلة 3 مئوية

2024-11-26 00:51:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت مواقع مختصة بالطقس، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، بان تصل درجة الحرارة الصغرى في بغداد خلال الأيام المقبلة 3 مئوية.

وقالت المواقع في اخبار تابعتها "بغداد اليوم"، إن "البلاد تتعرض لموجة باردة ستؤدي الى انخفاض درجة الحرارة الصغرى في بغداد خلال الأيام المقبلة 3 مئوية".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، امس الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حالة من عدم الاستقرار في عموم البلاد نتيجة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مبينة أن الطقس سيكون بين الصحو إلى غائم جزئيا، مع فرصة لتساقط الأمطار في الجنوب والثلوج بشكل خفيف ومتقطع في المناطق الشمالية.