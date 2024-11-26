حالات انتحار وقتل وحوادث سير تنتهي بمصرع وإصابة 8 أشخاص في محافظتين

2024-11-26 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل فتاة على يد والدها الذي حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه، شرقي العاصمة بغداد، وانتحار منتسب شرقي العاصمة، وإصابة أربعة أشخاص ومصرع آخر في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً يعاني من مشاكل نفسية، أقدم على قتل ابنته مستخدماً مسدساً داخل منزلهم ضمن منطقة المشتل"، لافتا إلى أن "الرجل قام بعدها بإطلاق النار على نفسه محاولا الانتحار ما أسفر عن إصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث".

في حين أشار المصدر إلى أن "منتسباً في نجدة الصدر الاولى أقدم في وقت الاستراحة، على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق داخل غرفته ضمن منطقة خضراء الدسيم شرق العاصمة بغداد".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، آخر، بإصابة ضابط في وزارة الداخلية منسوب الى قيادة شرطة بابل وزوجته واثنين من أطفاله، بحادث سير نجم عن انقلاب عجلته على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية هبهب شمال غربي محافظة ديالى".

وفي حادث آخر، تابع المصدر: "استخبرنا من قسم شرطة العظيم بحصول حادث انقلاب عجلة نوع تريلة مارسيدس اكتروس أخضر اللون في ناحية العظيم على طريق العام (العظيم - الخالص) بغداد - كركوك قرب منطقة انجانة يقودها اياز خسرو سعد الله محمد الكوران، من مواليد 1995، ويسكن محافظة دهوك بردرش، وأدى الحادث إلى وفاته وتم نقل الجثة الى الطبابة العدلية في بعقوبة".