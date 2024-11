2024-11-26 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن رسمياً بلغ عدد سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يعني زيادة عدد النواب الى 450 نائبا.وأعلن محمد السوداني، رئيس الحكومة، أمس، الارقام الاولية للإحصاء السكاني، فيما لايزال عراقيون يشكون من عدم وصول العدادين.وقدرت نفقة التعداد، بحسب خبراء، الى نحو التريليون دينار من ضمنها كلفة أيام حظر التجوال.وقال السوداني في […]

