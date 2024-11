2024-11-26 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار / حسين العاملتجري الاستعدادات في محافظة ذي قار لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لضحايا مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها 50 شهيدا و500 جريح من متظاهري المحافظة المذكورة، فيما دعا ناشطون واسر ضحايا قمع التظاهرات الى فتح تحقيق دولي لمحاسبة قتلة المتظاهرين والمتورطين بقمعهم.وتشهد مدينة الناصرية سنويا وبالتزامن مع حلول ذكرى مجزرة جسر الزيتون […]

The post استعدادات في ذي قار لإحياء الذكرى الخامسة لضحايا مجزرة جسر الزيتون appeared first on جريدة المدى.