المركزي يستعد لإطلاق آلية جديدة لتحويلات دولار السفر والعلاج

2024-11-26 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

 المدى/بغداد أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أمس الاثنين، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج. وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع […]

