2024-11-26 01:54:04 - المصدر: ايشان

برأ الأمين العام لتجمع أجيال محمد الصيهود، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من هروب المتهم الرئيس بـ “سرقة القرن” نور زهير. وقال الصيهود في تصريح متلفز تابعته منصة “إيشان”، إن “السوداني لايتحمل مسؤولية هروب نور زهير والقضاء هو من كفله”. وتابع، أن “إخراج حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة تم عبر اتفاق بين الحكومة ومجلس […]

ظهرت المقالة الصيهود يبرئ السوداني من هروب نور زهير: القضاء كفله وإقصاء حيدر حنون تم باتفاق أولاً على ايشان.



