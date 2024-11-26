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› فيديو | إسرائيل تنقل الحرب للضفة الغربية
فيديو | إسرائيل تنقل الحرب للضفة الغربية
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2024-11-26 02:20:02 - المصدر: قناة الجزيرة
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