النفط يهبط بفعل احتمال التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان

2024-11-26 07:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، مواصلة الانخفاضات التي سجلتها في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين لوقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان مما أثر على علاوة المخاطر في النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 72.73 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.62 دولارا للبرميل بانخفاض 32 سنتا أو 0.46 بالمئة.

وقال محللون في بنك ANZ إن "وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات قيام الإدارة الأميركية القادمة بفرض عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني".

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تتقلص بمقدار مليون برميل يوميا إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى حملة الضغوط القصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.