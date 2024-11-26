الدولار يحلق بعد قرار ترامب

2024-11-26 08:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع الدولار، معوضاً جزءاً من خسائر يوم الإثنين، بعد إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن عزمه فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وتراجع اليوان الصيني الخارجي بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي عقب تصريحات ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية. كما تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، مما أدى إلى انخفاض عملتيهما بأكثر من 1% لكل منهما.

قال مينجز وو، متداول العملات في شركة "ستون إكس فاينانشيال" (StoneX Financial): "معنويات المتداولين تجاه المخاطر تتعرض لضغوط حالياً بسبب مخاطر الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب.

يُنظر إلى الدولار كملاذ آمن، بينما تتلقى عملات الدول المتأثرة، مثل البيزو المكسيكي، ضربات قوية. قد تكون هذه مجرد لمحة عما سيحدث لاحقاً".

كانت منشورات ترمب على منصته "تروث سوشيال" بمثابة تذكير أولي بتأثير تعليقاته في إحداث تقلبات كبيرة. وخلال فترته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، تسببت تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي في تقلبات مفاجئة بالأسواق، مما أفسد جداول عمل وأقلق المستثمرين حول العالم.