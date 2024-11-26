أسعار الذهب تستقر بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية

2024-11-26 08:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة بدعم من زيادة الطلب على الملاذ الآمن عقب تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2625.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2625.80 دولارا للأوقية.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من مخاطر اندلاع حروب تجارية.

ويعتبر الذهب تقليديا استثمارا آمنا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، بما في ذلك الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

سيراقب المتداولون عن كثب بيانات ثقة المستهلك الأمريكي ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى المراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والتي من المقرر أن يتم إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.29 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.05 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 975.65 دولارا.