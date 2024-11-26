2024-11-26 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي ريال مدريد رسمياً فوز أحد نجومه بجائزة أفضل لاعب في الليجا، عن موسم 2023-2024، الذي حقق فيه الفريق الملكي لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.وكشف النادي العاصمي، عبر موقعه الرسمي، عن حصول لاعب وسط الميدان، الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، على الجائزة التي تقدمها رابطة الليجا.وفي الموسم الماضي، تمكن بيلينجهام من تسجيل 19 هدفا وصناعة 6، على مدار 28 مباراة في الليجا، بينما غاب عن 10 مواجهات في المسابقة للإصابة.وحل بيلينجهام ثالثاً في ترتيب هدافي الليجا، في الموسم المنصرم، بالتساوي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.وجاءا حينها خلف المتصدر أرتيم دوفبيك، لاعب جيرونا السابق وروما الحالي (24 هدفاً)، والوصيف ألكسندر سورلوث، مهاجم فياريال السابق وأتلتيكو مدريد حاليا (23 هدفاً).المصدر : كورة