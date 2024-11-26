طقس العراق.. أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة

2024-11-26 08:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتشكيلاً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون أحياناً غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة مع فرصة للثلوج في المنطقة الشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، وتنخفض درجات الحرارة عدة درجات في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة وديالى 15، صلاح الدين وأربيل 11، البصرة 23".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

ولفت إلى، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ويتشكل ضباب خفيف صباحاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".