أسعار النفط تهوي مع تقييم وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان

2024-11-26 08:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، مواصلة الانخفاضات التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على تقييم وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان، والذي أثر على علاوة المخاطر في سوق النفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 28 سنتا، بما يعادل 0.38%، ليصل سعر البرميل إلى 72.73 دولارا بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتا، أو 0.46%، لتصل إلى 68.62 دولارا للبرميل.

وأشار محللو بنك ANZ إلى أن "وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات قيام الإدارة الأميركية القادمة بفرض عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني"، مما يخفف من الضغط على أسواق الطاقة.

ويرى محللون أن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يوميا إذا عادت الإدارة الأميركية المقبلة إلى سياسة الضغط القصوى على طهران، وهو ما قد يؤثر على تدفقات النفط الخام العالمية، مع احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بثقلها على الإمدادات.