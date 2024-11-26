اليوم .. دهوك يواجه النصر الإماراتي في دوري أبطال الخليج للأندية

2024-11-26 08:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق دهوك العراقي ضيفه فريق النصر الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات في دوري أبطال الخليج للأندية، في المباراة التي تقام على ملعب دهوك عند الساعة الثامنة مساءً.

ووصل وفد فريق النصر الإماراتي لكرة القدم إلى محافظة دهوك بإقليم كوردستان، استعداداً لخوض مباراته أمام مضيفه فريق دهوك اليوم ضمن منافسات في دوري أبطال الخليج للأندية.

ويلاقي دهوك في ثالث مواجهاته فريق النصر الإماراتي على ملعب دهوك، بينما سيستضيف النصر الإماراتي فريق دهوك على ملعب آل مكتوم بدولة الإمارات في الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان فريق دهوك العراقي قد تعادل مع مستضيفه ظفار العُماني، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية، بينما فاز في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0.