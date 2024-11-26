2024-11-26 10:00:04 - المصدر: ايشان

تكبدت أسعار النفط خسائر خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء، مواصلة الانخفاض من الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين حزب الله في لبنان، والكيان الإسرائيلي. ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى قولها إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار في […]

ظهرت المقالة النفط يتراجع مع احتمال التوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان أولاً على ايشان.



