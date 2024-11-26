القبض على متهمين وضبط وكر للمتاجرة غير المشروعة في الأنبار والبصرة

2024-11-26 10:06:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، القبض على متهمين اثنين وضبط وكر للمتاجرة غير المشروعة في الأنبار والبصرة.



وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة وبحسب المعلومات الواردة للواء الثاني في محافظة الأنبار، التي تفيد بوجود وكر يستخدم للتدوير والمتاجرة بالمشتقات النفطية بشكل غير مشروع، تم على الفور تشكيل قوة من موارد اللواء الثاني، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم مداهمة الوكر وإلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط عدد من الخزانات المحملة بمنتوج نفطي، فصلت عن مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة".

وأضاف البيان أنه وفي عملية منفصلة "تمكنت مفارز اللواء التاسع من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته نوع (صهريج) في محافظة البصرة لوجود تلاعب في شهادة التكييل (الطوناج)، وتم حجز الموجودات وإيداع المتهم التوقيف لعرضه على القضاء المختص ومحاسبته وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".