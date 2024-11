معرض العراق الدولي للكتاب: منصة للتضامن الثقافي وتجسيد الهوية العربية

2024-11-26 10:06:27 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصيرى الصحافي وصانع المحتوى عمر حسين أن الحديث عن معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الخامسة يفتح المجال للتركيز على قيمته الثقافية والرمزية، خاصة في ظل تزامنه مع ظروف حساسة تمر بها المنطقة. الصحافي عمر حسين سلط الضوء على أهمية هذه الدورة التي اتخذت من التضامن مع دولة لبنان محورًا إنسانيًا وثقافيًا، نظرًا للأحداث المؤلمة التي […]

