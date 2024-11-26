قبل أيام من عقدها.. هكذا ستكون مجريات الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان

2024-11-26 10:06:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ينتظر إقليم كوردستان عقد أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثاً وذلك بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، فإن الجلسة الأولى يجب أن تُعقد برئاسة رئيس السن، وكذلك بعد عشرة أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات وفقا للمادة 3 من النظام الداخلي.

وتكون الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى من رئيس الإقليم، وفي حال عدم عقدها لأي سبب فإن جلسة البرلمان تعقد في اليوم التالي بعد مدة الـ 10 أيام، أي في اليوم الحادي عشر في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

وتقول الباحثة في الشأن السياسي نازدار علاء الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات هي عملية مكملة لما سبقتها، حيث ان العملية الأولى جرت في جو ديموقراطي وبكل هدوء، وبالنسبة لجلسة البرلمان وتشكيل الحكومة فإن هذا تحصيل حاصل، ولا ننسى ان التأخير ليس لصالح أي طرف مشارك في العملية السياسية".

وتابعت علاء الدين: "أنا أعتقد أن المراحل المقبلة ستكون أيضا هادئة واغلبية الاحزاب الفائزة والحاصلة على المقاعد ستشارك في تشكيل الحكومة".

ومن جهته قال الأكاديمي والباحث السياسي هاوژين عمر، لوكالة شفق نيوز، ان "العضو الأكبر سناً سيترأس الجلسة الأولى وستكون جلسة مفتوحة وهي مهمة لأنها تفتح الباب أمام حوار وتفاوض الكتل الفائزة في الانتخابات ومن يريدون تشكيل الكابينة العاشرة للحكومة".

وأضاف أنه "بعد عقد هذه الجلسة ستنشط المفاوضات بين الأحزاب السياسية وسيكون هناك نوع من الخطاب الرسمي للأحزاب فيمكن القول إنها جلسة مهمة بشقيها القانوني والسياسي".

وتنحصر مهام رئيس السن في البرلمان بإدارة الجلسة الاولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وبحسب المادة 14 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان فان الهيئة الرئاسية تُنتخب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء حيث يفتتح رئيس السن الجلسة ويطلب من الأعضاء إعلان ترشيحهم ويغلق باب الترشح وتبدأ عملية التصويت إذ تكون وفقا لأبجدية اللغة الكوردية بصورة منفصلة.

ويعلن رئيس السن انتهاء عملية التصويت ويطلب من عضوين من أصغر الأعضاء سنا بدء فرز الأصوات التي تكون مكتوبة على ورقة وداخل صندوق خاص بكل منصب شبيه بتلك التي تستخدم في الانتخابات.

وفي حال تساوى متنافسان في الأصوات فيجب اعادة العملية وإذا تساويا من جديد فيتم اختيار الفائز من خلال القرعة.

وإذا وجد مرشح دون منافس فيعلن رئيس أول جلسة فوزه مباشرة وأخيرا يعلن رئيس السن نتائج عملية التصويت ويدعو الفائزين من الهيئة الرئاسة بتبوء الأماكن المخصصة لهم.

وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد اعلنت تلقي كتابا رسميا بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المفوضية.

وأكدت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيدعو الى عقد الجلسة الأولى في اقرب وقت.

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدا بعدد أصوات بلغ حوالي 809,197 صوتًا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا عبر حوالي 408,141 صوتًا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا بدعم من 290,991 صوتًا.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد أيضاً.