دوري نجوم العراق.. النجف يلاقي نفط ميسان اليوم وأربيل يستضيف الحدود

2024-11-26 10:06:48 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الثلاثاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في النجف وأربيل، بينما تشهد الجولة تأجيل مباراتين بسبب استحقاقات آسيوية وخليجية.

وتنطلق عند الساعة الخامسة والنصف المباراة الأولى التي تجمع فريق النجف وضيفه فريق نفط ميسان، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

بينما تقام المباراة الثانية على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 7:30 بين فريقي نادي أربيل وضيفه نادي الحدود.

بينما تقرر تأجيل مباراتين كان من المقرر إقامتهما اليوم، حيث تجمع الأولى فريق دهوك وضيفه القاسم، بينما تجمع الثانية فريق نادي الكهرباء وضيفه الشرطة، وذلك لارتباط دهوك ببطولة الأندية الخليجية الأبطال، والشرطة ببطولة اندية آسيا للنخبة.