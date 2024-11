اسعار النفط تتراجع بالأسواق العالمية

2024-11-26 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مواصلة الانخفاضات التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على تقييم وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان، والذي أثر على علاوة المخاطر في سوق النفط. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 28 سنتا، بما يعادل 0.38%، ليصل سعر البرميل إلى 72.73 …

