2024-11-26 11:09:04 - المصدر: ايشان

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية إن الدمار في كريات شمونة “لا يصدق” وترميم المدارس المتضررة فقط سيستغرق 4 أشهر. وأضافت: “لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان ومعظم المنازل بحاجة لترميم أو هدم”. ولفتت إلى أن “عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 وأكثر من 7000 مركبة ونحو 300 موقع زراعي تضررت”. […]

ظهرت المقالة الكيان يعترف: الدمار في الشمال لا يصدق والمستوطنون لن يعودوا مع سريان الهدنة أولاً على ايشان.



