مفتن يحتفي برئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

2024-11-26 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعوصف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن ضيفه رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد حسن جلود بـالمفخرة العراقية الوطنية والعربية، وذلك لتبوّئه أعلى منصب تنفيذي في أسرة رفع الأثقال العالمية برئاسته لواحد من أبرز الاتحادات الأولمبية في العالم على مدار الحركة والألعاب الأولمبية منذ نشأتها في العصر الحديث.وذكر بيان للجنة الاولمبية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " مفتن استقبل جلود بمكتبه بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد إثر دعوة وجهها له كرّست لحضور مراسيم توقيع مذكرة التعاون الثنائي بين اللجنتين الأولمبيتين الوطنيتين العراقية والتونسية".واعتبر مفتن : "تسنّم جلود للمنصب الرياضي الدولي الرفيع بمثابة الوسام الذهبي العالمي الاداري للعراق" ، مؤكداً بأنه "ريادة عراقية أولى على المستوى الاداري الرياضي العالمي وتشريف لعموم الرياضة الوطنية".هذا وحضر اللقاء رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ومدير الاعلام والعلاقات في الأولمبية التونسية صلاح الدين بوذينة، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية .