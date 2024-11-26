2024-11-26 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثامنة من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين.ويتطلع فريق النجف في اللقاء الاول إلى تحقيق الفوز الثالث توالياً حينما يستضيف نظيره نفط ميسان، بعد أن نجح غزلان البادية في حصد (6) نقاط من مباراتيه السابقتين بعد الفوز على ديالى والحدود وأصبح يمتلك في رصيده (9) نقاط.فيما سيكون ملعب فرانسوا حريري مسرحاً للقاء أربيل وضيفه الحدود، ويأمل الأصفر أن تكون مواجهة اليوم بوابة لاستعادة التوازن عقب خسارته الأخيرة في ديربي الشمال أمام فريق زاخو، وتبدو حظوظه الأوفر للفوز عطفاً على المسيرة السلبية لمنافسه بمرور الجولات السبع الماضية، وتشير نتائج الحدود إلى أنه تعرض للخسارة في (7) مناسبات على التوالي، ليتذيل قائمة الترتيب من دون رصيد، وفي المقابل لدى أربيل (11) نقطة.هذا وستقوم القناة العراقية الرياضية والعراقية السريانية بالنقل المباشر لمباراتي اليوم وحسب التوقيتات التالية:



