جامعة ذي قار تطلق فعاليات الأسبوع الإرشادي الأول لتعزيز التوعية والدعم النفسي

2024-11-26 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أطلقت جامعة ذي قار فعاليات الأسبوع الإرشادي الأول بإشراف شعبة الإرشاد التربوي والتوجيه النفسي، بهدف تعزيز الوعي بقضايا المجتمع ودعم الصحة النفسية للطلبة. وأوضح الدكتور أحمد عطشان، مسؤول إعلام الجامعة، لشبكة أخبار الناصرية أن الأسبوع الإرشادي يتضمن برنامجاً حافلاً من ندوات حوارية وورش عمل، تركز على موضوعات حيوية...

