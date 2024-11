2024-11-26 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال مدير مركز ذي قار لتأهيل المصابين ان المركز سجل 2600 حالة من الأطفال المصابين باضطراب التوحد في المركز منذ تأسيسه عام 2014 وأن هذا الرقم قابل للزيادة بشكل كبير بسبب وجود مراكز أهلية أخرى في مختلف أنحاء المحافظة. وأوضح الدكتور نعمة جلود التميمي في تصريح لشبكة أخبار...

The post ذي قار تسجل 2600 حالة توحد ودعوات لتوسيع الخدمات وتدريب الكوادر المتخصصة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.