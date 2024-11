توزيع كهرباء ذي قار: المباشرة بكهربة الأحياء الجديدة ضمن خطة تنمية الأقاليم

2024-11-26 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير توزيع كهرباء ذي قار، المهندس عبد المجيد علاء، أن فرع توزيع كهرباء ذي قار أعد خطة متكاملة لمعالجة المشاكل التي ظهرت خلال فصل الصيف والاستعداد لموسم الأمطار، وذلك من خلال تأهيل المغذيات والمحولات وغسل العوازل ضمن خطة شاملة تنفذ بأنسيابية. وأوضح علاء في تصريح خلال البرنامج...

