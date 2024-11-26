الشرطة العراقي يبحث عن التعويض ومصالحة جمهوره من بوابة الوصل الإماراتي

2024-11-26 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق الشرطة العراقي نظيره فريق الوصل الإماراتي اليوم الثلاثاء بمباراة التعويض ومصالحة الجمهور، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025.

وتقام المباراة في ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

ويحتل الشرطة بعد انتهاء الجولة الخامسة المركز 11 بنقطتين بينما يحتل الوصل المركز الخامس بسبع نقاط.

وتعرض نادي الشرطة لخسارتين ثقيلتين، أمام فريق الهلال السعودي بخمسة أهداف دون رد، وأمام الأهلي السعودي 5-1 من دوري أبطال آسيا للنخبة.