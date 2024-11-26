"الدار": شهية متزايدة من المشترين الأجانب على عقارات أبوظبي

2024-11-26 11:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تشهد الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات في أبوظبي، زيادة ملحوظة في الطلب على المنازل، حيث يُعزى الجزء الأكبر من هذا الطلب إلى المشترين الأجانب. وقد ارتفع عدد المشاريع التي تطورها الدار من حوالي مشروعين أو ثلاثة في العام 2008 إلى 14 مشروعاً هذا العام، وفقاً لتصريحات محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال مقابلة مع ديفيد روبنستاين في برنامج ذا ديفيد روبنستاين شو: بير تو بير كونفرسيشنز. وأضاف المبارك أن عدد المشاريع قيد التنفيذ قد زاد بمعدل 8 مرات، مما أسهم في زيادة عدد المشترين الأجانب من مناطق مثل آسيا وأوروبا. وأشار إلى أن حصة الشركة من مشتريات العملاء الدوليين ارتفعت إلى 30 هذا العام، مقارنة بـ 11 في عام 2021.