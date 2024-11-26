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مساحتها 2.5 مليون دونم وهذه تفاصيلها.. انطلاق الاعمال بمدينة سكنية "كبيرة" في بغداد

مساحتها 2.5 مليون دونم وهذه تفاصيلها.. انطلاق الاعمال بمدينة سكنية
مساحتها 2.5 مليون دونم وهذه تفاصيلها.. انطلاق الاعمال بمدينة سكنية "كبيرة" في بغداد
2024-11-26 11:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز
شهدت العاصمة بغداد، انطلاق أعمال تنفيذ مدينة المستقبل والتي تقدر مساحتها 2.5 مليون دونم. وذكرت صفحة مشاريع العراق،  أن العاصمة بغداد شهدت بمليونين و 500 ألف متر مربع، والتي تعتبراكبر مدينة سكنية استثمارية متكاملة في العراق بمستوى عالمي تمتد على مساحة تقدر بمليونين و 500 ألف متر مربع. وأضافت، أن العمل سيجري الان في المراحل النهائية في الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة المستقبل بطريق ابو غريب السريع الجديد و بالتزامن مع اكمال نصب معمل الكونكريت و التحضيرات اللازمة لتنفيذ المدينة. واشارت الى، أن المدينة تقع بالقرب من منطقة الغزالية غرب العاصمة على طريق أبو غريب السريع الجديد لتشمل 25 الف وحدة سكنية موزعة على أبراج شاهقة و وحدات سكنية أفقية محاطة بالخدمات المتكاملة من: ● مساحات خضراء شاسعة. ● مدارس و حضانة أطفال. ● مستشفى و مراكز صحية. ● ملاعب و نوادي رياضية. ● مركز إطفاء و شرطة. ● مركز تجاري و أسواق. ●مطاعم و مقاهي. ● مساحات مخصصة للمشي و الجري و ركوب الدراجات الهوائية. ● مكتبة عامة. ● مركز مالي للتجارة و الأعمال. ● شبكة طرق جديدة تربطها بالعاصمة بغداد.

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