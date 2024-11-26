2024-11-26 11:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شهدت العاصمة بغداد، انطلاق أعمال تنفيذ مدينة المستقبل والتي تقدر مساحتها 2.5 مليون دونم. وذكرت صفحة مشاريع العراق، أن العاصمة بغداد شهدت بمليونين و 500 ألف متر مربع، والتي تعتبراكبر مدينة سكنية استثمارية متكاملة في العراق بمستوى عالمي تمتد على مساحة تقدر بمليونين و 500 ألف متر مربع. وأضافت، أن العمل سيجري الان في المراحل النهائية في الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة المستقبل بطريق ابو غريب السريع الجديد و بالتزامن مع اكمال نصب معمل الكونكريت و التحضيرات اللازمة لتنفيذ المدينة. واشارت الى، أن المدينة تقع بالقرب من منطقة الغزالية غرب العاصمة على طريق أبو غريب السريع الجديد لتشمل 25 الف وحدة سكنية موزعة على أبراج شاهقة و وحدات سكنية أفقية محاطة بالخدمات المتكاملة من: ● مساحات خضراء شاسعة. ● مدارس و حضانة أطفال. ● مستشفى و مراكز صحية. ● ملاعب و نوادي رياضية. ● مركز إطفاء و شرطة. ● مركز تجاري و أسواق. ●مطاعم و مقاهي. ● مساحات مخصصة للمشي و الجري و ركوب الدراجات الهوائية. ● مكتبة عامة. ● مركز مالي للتجارة و الأعمال. ● شبكة طرق جديدة تربطها بالعاصمة بغداد.