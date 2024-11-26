السد القطري يستضيف الهلال السعودي في صراع على قمة دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-11-26 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف نادي السد القطري، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، فريق الهلال السعودي في السادسة مساءً في مباراة تجمعهما على استاد جاسم بن حمد ضمن مباريات مرحلة الدوري بالجولة الخامسة "مجموعة الغرب" من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2024-2025.

ويشارك السد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمُسماها الجديد بصفته بطلاً للدوري الموسم الماضي 2023- 2024.

وتراجع الهلال السعودي للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوز أهلي جدة بالأمس على العين الإماراتي بنتيجة 2-1، لينفرد الفريق السعودي بالمركز الأول مؤقتًا برصيد 15 نقطة، ويأتي الهلال ثانيا برصيد 12 نقطة قبل مباراة اليوم بعد فوزه في الجولة الأولى 3 – 1 على الريان، ثم الفوز على الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، قبل تجاوز العين الإماراتي بنتيجة 5 – 4، وأخيراً الانتصار على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة.

ويمتلك السد 8 نقاط في المركز الرابع، خلف فريقي الهلال والأهلي السعوديين في المركزين الأول والثاني والنصر السعودي ثالثاً.

المواجهة تمثل أهمية كبرى لنادى السد الذي يسعى لتحقيق انتصاره الثالث في البطولة، وذلك بعد العودة بنقطة التعادل في مواجهته أمام العين الإماراتي بالجولة الأولى والتي انتهت 1-1، ثم الفوز بهدفين دون رد على الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية، والفوز بهدف دون رد على بيرسيبوليس الإيراني في الجولة الثالثة، أخيراً التعادل بهدف لمثله مع الوصل الإماراتي بدبي.



