2024-11-26 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، أن لاعب ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، أجرى "خطوة محسوبة" وسط المفاوضات الجارية حول تجديد عقده الذي ينتهي بعد 7 أشهر تقريبا.

وكتب الصحفي الرياضي جيمس بيرس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، الإثنين، أن صلاح "نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام المكتوبة في إنكلترا، وقرر القيام بخطوة محسوبة في ظل وضع تعاقده الحساس.

وكان صلاح قد صرح عقب نهاية مباراة ليفربول وساوثمبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز، الأحد الماضي، وقال: "احتمالية "خروجي (من النادي) أكبر من بقائي"، مضيفًا أنه لم يتلق حتى الآن أي عرض من إدارة ليفربول بشأن تمديد التعاقد.

وفي تقرير لموقع "ليفربول إيكو" البريطاني، الثلاثاء الفائت، جاء أن إدارة ليفربول "أمامها 36 يوما فقط لحل أزمة صلاح وتجديد التعاقد"، في ظل المستويات القوية التي يقدمها مع النادي.

والمقصود هنا هو أنه يتبقى 36 يوما على بدء فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيكون من حق اللاعب المصري بداية من يناير المقبل، التفاوض والتوقيع رسميا مع أي ناد آخر، مع بقاء أقل من 6 أشهر فقط في تعاقده مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحاته، الأحد، إنه يشعر "بخيبة أمل" بسبب عدم تلقيه عرضا من النادي للتجديد، مضيفا: "أحب جماهير ليفربول وهم يحبونني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو بيدهم. لننتظر ونرى".

وحول اهتمام أندية سعودية بضمه، أوضح اللاعب المصري: "أركز حاليا مع ليفربول".

ويتصدر ليفربول حاليا البطولة الإنكليزية بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في السنوات الـ4 الماضية، وذلك بعد مرور 12 جولة.

ويقدم صلاح مستويات قوية، حيث سجل هدفين في فوز فريقه أمام ساوثمبتون بثلاثية مقابل هدفين الأحد، ليصبح رصيده 10 أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، بجانب صناعة 6 أهداف أخرى.

المصدر: وكالات