وزير الكهرباء يبحث مع وفد روسي التعاون في مجال الطاقة

2024-11-26 12:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، مع وفد روسي التعاون في مجال الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فاضل استقبل وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة اليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والكهرباء"، مشيراً إلى أن "الوزير كان قد استقبل الوفد الروسي لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، حيث ضم الوفد شخصيات بارزة بينهم سيرغي تسيفيليف وزير الطاقة الروسي، وبافال سوروكين نائب أول لوزير الطاقة، إضافة إلى ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لروسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية".

وأضاف أن "الوفد شارك فيه أيضاً ايلبروس كوتراشيف سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، واليكساندر ديوكوف مدير عام شركة غازبروم نفت، مما يعكس الاهتمام الروسي بتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز".

وأوضح المكتب أن "الجانبان ناقشا خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في مجال الطاقة، ومساهمة الشركات الروسية في تطوير قطاع النفط والطاقة العراقي" .