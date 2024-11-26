تجاوزت الـ9 آلاف دونم.. الديوانية تعلن المساحة المحصودة لمحصول الشلب

2024-11-26 12:20:01 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويأعلنت مديرية زراعة الديوانية ،اليوم الثلاثاء، عن المساحة المحصودة لمحصول الشلب في المحافظة ، فيما أشارت إلى أن الكميات المسوقة بلغت أكثر من 5,700 طن.وقال مدير زراعة الديوانية احمد جاسم الزيادي ، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "تم اقرار خطة محصول الشلب لهذا الموسم بعد غياب سنتين عن الزراعة لذا اقرت وزارة الزراعة حصة محافظة الديوانية من محصول الشلب لمساحة أكثر من 51 ألف دونم موزعة على المناطق الشلبية الستة في المحافظة حيث وصلنا الان إلى مرحلة الحصاد".وأضاف الزيادي، أن " الكوادر العاملة للشعب الزراعية في المديرية بمتابعة مستمرة لعملية الحصاد والتسويق" ،مشيراً إلى أن"المساحة المحصودة حاليا بلغت أكثر من 9,000 دونم والحصاد مستمر".وتابع أن "الكميات المسوقة إلى مواقع التسويق على مناطق الشلبية منها موقع الديوانية والشامية وغماس وموقع المهناوية بلغت أكثر من 5,700 طن إلى اليوم".