الإتصالات توضح أسباب حجب موقع (IMDb)

2024-11-26 12:20:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، اسباب حجب موقع IMDb.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "شركة السلام العامة تعتبر من الجهات الحكومية المسؤولة عن فحص المواقع وحجبها"، مبينا ان" الحجب أتى بعد فحص المحتوى الذي يبثه موقع IMDb، المسيء لنسيج المجتمع العراقي ويستهدف تقاليده وقيمه".

وأضاف البيان أن" قرار الحجب لم يكن عشوائياً عكس ما يروج له ، وإنما تم بعد مراقبة ومتابعة مستمرة وعلى اساس ذلك حجب الموقع كونه يروج للمحتوى الهابط الذي يضم عدداً من الأفلام الاباحية والصفحات الغير أخلاقية" .