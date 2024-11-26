أسعار الذهب تنخفض ببغداد وتستقر في أربيل

2024-11-26 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 550 الف دينار، وسعر الشراء 546 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 520 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 516 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 550 ألف دينار و560 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 520 الفا و530 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 655 ألف دينار، وعيار 22 بيع 600 الف دينار، وعيار 21 بيع 573 الف دينار، وعيار 18 بيع 490 الف دينار.