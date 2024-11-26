خلال ساعات.. موجة برد وامطار تجتاح العراق

2024-11-26 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، ان الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد موجة برد وامطار تجتاح جميع مدن العراق.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تقلبات في أجواء أغلب محافظات العراق، وهناك تساقط أمطار في اماكن مختلفة ومحذر من حدوث أمطار غزيرة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية الحدودية وخاصة في مدن البصرة وميسان وشمال واسط وشرقي محافظة ديالى، فيما باقي المدن تشهد أمطار متفاوتة الشدة في أغلب الأقسام الشمالية والوسطى تشمل أجزاء في العاصمة بغداد".

وأضاف انه "فيما تضعف في مدن الفرات الأوسط فقط زخات مطر متفرقة عشوائية، وتنحسر الامطار منتصف هذه الليلة، فيما تقتحم موجة برد عصر ومساء اليوم كافة محافظات البلاد بسبب عبور كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح شمالية غربية تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة غداً الأربعاء بمقدار 6 درجات هبوط وقد تسجل اغلب المناطق حول (١٥/١٧) مئوية وأقل شمال وغرب البلاد".

وختم الراصد الجوي قوله ان "هذا قد يشعرنا أجواء باردة شديدة خاصة ساعات الصباح الباكر تستمر لأربع أيام على الأقل، مع عودة الأمطار والبرد مطلع شهر كانون الاول القادم".

هذا و توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، نزول امطار وتساقط للثلوج مع حدوث سيول خلال الأيام المقبلة، بالاضافة الى أجواء شديدة البرودة تستمر لمدة 6 أيام.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تجدد نشوء السحب الركامية جهة جنوب غرب البلاد وشرقها واستمرارها في باقي المدن، وكذلك اندفاع السحب الباردة من جهة الغرب ترافق اندفاع الكتلة الباردة في الطبقات العليا".

واضافت انه "وتتجدد معها فرص الامطار نهار اليوم والمساء على ان تنتهي خلال الليل بسيادة رياح شمالية غربية شديدة البرودة تندفع تدريجيا نحو مدن البلاد".

وحذرت الهيئة من "تشكل خلايا للسحب الرعدية مصحوبة بهطول غزير احيانا خصوصا شمال وشرق وجنوب البلاد، وكذلك من اجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح تتعمق اكثر خلال الايام المقبلة وتستمر مابين 5-6 أيام".

وأشارت الى ان "هناك إمكانية حدوث هطول ثلجي وانخفاض حاد بدرجات الحرارة على قمم جبال السليمانية واربيل وشرق دهوك"، لافتة الى "وجود فرص للسيول جهة حدود واسط وشمال ميسان".