الغاء الاستنفار "المؤقت" في 7 مناطق حدودية بين العراق وإيران

2024-11-26 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، الغاء الاستنفار المؤقت في 7 مناطق حدودية مع ايران شرق المحافظة.

وقال المهداوي لـ"بغداد اليوم"، إن "خلية الازمة الحكومية استنفرت مساء يوم امس مع بدء الموجة المطرية ضمن مدن الشريط الحدودي مع ايران اقصى شرق ديالى ومنها خانقين ومندلي وقزانية وقصباتها تحسبا لأي سيول جارفة".

وأضاف ان "غزارة الامطار لم تكن بالمستوى الذي يستدعي بقاء حالة الاستنفار المؤقت لذا تم الغاءها في 7 مناطق بالوقت الحالي"، لافتا الى ان "جغرافية المدن القريبة من الشريط الحدودي تسمح بتدفق سيول جارفة في مواسم الامطار الغزيرة ما يستدعي الاستعداد لها تحسبا لأي طارئ".

واشار الى انه "لم تؤدي غزارة الامطار في قطع ايا من الطرق والأوضاع طبيعية"، مؤكدا ان "سدود ديالى لديها فراغ خزني جيد قادر على استيعاب اي سيول جارفة سواء في حمرين او العظيم وصولا الى الوند".

هذا وأكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، امس الاثنين، اصدار ثلاثة توجيهات بشأن الموجة المطرية الثانية في المحافظة.

وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "أغلب مناطق ديالى شهدت في الساعات الماضية هطول امطار بمعدلات متفاوتة لكنها لاتزال ضمن حدود السيطرة من ناحية التصريف في بعقوبة وبقية المدن الرئيسية لكن وفق الانواء الجوية ستكون هناك معدلات أعلى للأمطار، أي أننا أمام موجة مطرية ثانية ربما تكون غزارتها في الجزء الشرقي والشمالي من المحافظة".

وأضاف أنه "تم توجيه دوائر المجاري بالاستنفار وتحشيد كل الجهود لتصريف مياه الامطار بالإضافة الى تفعيل دور خلية الازمة الحكومية لمتابعة ملف السيول ضمن قواطع شرق وشمال ديالى اذا ما كانت معدلات الهطول مرتفعة بالإضافة الى التنسيق مع بقية الدوائر للاستعانة بالجهد الخدمي عند الضرورة".

وأشار الى أنه "ستبقى دوائر المجاري في حالة استنفار على مدار الساعات الماضية مع ضمان عمل كل المحطات لتصريف مياه الامطار لخلق مرونة عالية تمنع غرق الأزقة والأحياء والأسواق".