2024-11-26 12:27:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تساقط للأمطار وتشكيل للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً ويكون أحياناً غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة مع فرصة للثلوج في المنطقة الشمالية، ويكون غائماً […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار وضباب وتراجع في درجات الحرارة غدا أولاً على ايشان.



