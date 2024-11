2024-11-26 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قال نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة أحدى تشكيلات وزارة الإتصالات اليوم الثلاثاء، ان حجب موقع (IMDb) جاء بناءً على رصد “محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور باكثر من اتجاه”. واوضح عبد الباقي في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “الحجب أتى بعد فحص المحتوى الذي يبثه موقع IMDb، …

