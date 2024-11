الصحة تعلن دخول 13 مستشفى إلى الخدمة خلال 2024

2024-11-26 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، عن دخول 13 مستشفى إلى الخدمة خلال العام الجاري 2024، فيما أشار إلى افتتاح ثلاثة مصانع جديدة لإنتاج مختلف الأدوية. وقال الحسناوي، في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي نعمل حالياً على إكمالها، حيث يتم تنفيذ بعضها عبر وزارة الصحة، …

