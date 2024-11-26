وفد برلماني كوردي يناقش مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا رواتب موظفي الإقليم

2024-11-26 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش وفد لرؤساء الكتل الكوردية في البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، مع رئيس المحكمة الاتحادية مسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وبحسب بيان للمحكمة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الوفد ناقش مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود "قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق برواتب موظفي اقليم كوردستان بالعدد 224 وموحدتها 269 / اتحادية /2023، ودقة تنفيذ إجراءاتها بخصوص هذا القرار وحيثياته وبما يخدم حقوق الافراد، كما أشاد السادة النواب بقرارات المحكمة الرصينة المستندة الى الدستور والمؤكدة على رعاية حقوق العراقيين بلا تمييز بين مكوناته".

وأشار البيان إلى الوفد الكوردي مكون من نائب رئيس مجلس النواب السيد شاخه وان عبد الله والوفد المرافق له النواب كل من: نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي مريوان قرني ورئيس كتلة الاتحاد الوطني هه ريم كمال ورئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد ورئيس كتلة الاتحاد الاسلامي جمال كوجر ورئيس كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر.