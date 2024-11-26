الإعمار: إنجاز 80% من مشروع منفذ زرباطية الحدودي في واسط

2024-11-26 13:20:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، انجاز 80% من مشروع منفذ زرباطية الحدودي في واسط.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المشروع يُنفذ على مساحة (82) دونماً، نظراً للعدد الكبير من المسافرين من الجانبين العراقي والايراني خاصة في المناسبات الدينية".

واضاف، أن "المشروع يتكون من (28) مكوناً، ضمت (182) بناية خدمية ومكتبية وادارية وشوارع ومخازن ومسقفات ومساحات خضراء"، مبينا ان "ابنية المشروع شملت قاعات الزائرين والوافدين، وبوابات رئيسة وابنية مخصصة للشرطة والجوازات والجمرك والاقامة والتشريفات، فضلاً عن مطاعم ومساكن وجامع وأكشاك ومحطة وقود وغيرها".

وتابع، ان "الوزارة تنفذ المشروع باشراف دائرة المباني، والجهة الاستشارية دائرة الإعمار الهندسي، والفاحصة المركز الوطني للمختبرات الانشائية / مختبر واسط الانشائي".