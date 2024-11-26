أمانة بغداد تكشف عن جسر جديد يربط الدورة بالمنطقة الخضراء

2024-11-26 13:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

اعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن قرب تنفيذ جسر يربط الدورة بالمنطقة الخضراء، فيما اشارت الى ان ذلك سيكون مدخلا آخر لمنطقة الدورة ويسهم بفك الاختناقات المرورية.

وقال مدير عام بلدية الدورة التابعة الى أمانة بغداد انور اياد الطرفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجسّر مفرق الدورة يعتبر من المجسرات المهمة والحيوية الذي ساهم في فك الاختناقات المرورية ومنها طريق بغداد -الحلة"، مبينا ان "العجلات القادمة من جامع ام الطبول، ستدخل الى مدينة الدورة بانسيابية عالية، اضافة الى انسيابية العجلات التي ستخرج من القاطع باتجاه فلكة الرشيد".

واضاف أن "مجسر الدورة يعتبر صرحا حضاريا، وطفرة نوعية ضمن مخططات الحكومة لحل ازمة السير بالجهة الاخرى او المدخل الثاني لمدينة الدورة"، مشيرا الى ان "وزارة الاعمار ستقوم بانشاء مجسر يرتبط بجسر عبر نهر دجلة باتجاه المنطقة الخضراء".

وتابع ان "المشروعين سيسهلان الدخول والخروج لمنطقة الدورة وفك الاختناقات المرورية، اضافة الى انه يعتبر مدخلين نموذجيين لمنطقة الدورة".