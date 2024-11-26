بعد قرار الرواتب.. مسؤول حكومي: مجلس الوزراء العراقي يناقش إرسال الوقود إلى لبنان

2024-11-26 13:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث جملة ملفات داخلية، واخرى تخص الأوضاع والتطورات في المنطقة.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المجلس سيناقش قراراً يقضي بإرسال كميات من الوقود إلى لبنان، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل العراق ومع الحكومة اللبنانية، مع استحصال جميع الموافقات اللازمة لضمان وصولها بشكل منظم.

ومنذ بدء الأزمة في لبنان، سارعت بغداد على المستويين الحكومي والخاص، إلى إطلاق حملات إغاثة تشمل مواد غذائية ومحروقات، وأرسلت مئات الأطنان من المساعدات إلى لبنان.

كما قرر مجلس الوزراء استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة "طوعياً" للتبرع بها إلى غزة ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار لمن لا يرغبون بالتبرع تقديم طلب لمسؤوليه للإيعاز برفع اسمه من لوائح التبرع.

بالإضافة إلى ذلك فإن العراق سبق وأن أرسل، قبل اندلاع الحرب، نحو 100 صهريج محمل بالوقود إلى لبنان، في إطار جهود إغاثية لدعم الشعب اللبناني في ظل الأزمات التي يواجهها.

ويُعاني لبنان أصلاً من أزمة محروقات قبل الحرب، بسبب عدم فتح الاعتمادات بالدولار من قبل مصرف لبنان لكي يتم استيراد النفط، ما أدى إلى تراجع التغذية بالكهرباء بنسبة تصل إلى 80٪.