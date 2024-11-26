2024-11-26 13:36:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الثلاثاء، أن بلاده “بدأت باتخاذ خطوات ملموسة” على صعيد مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب التي تم توقيعها مع العراق. وأضاف أنه بالمثل “تتعاون تركيا بشكل وثيق مع الحكومة الإقليمية في شمال العراق لضمان السلام في المنطقة”، ولإنهاء “وجود التنظيم الإرهابي”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. […]

ظهرت المقالة تركيا تعلّق على نشاطاتها العسكرية في كردستان: ستستمر بنفس الوتيرة والتصميم أولاً على ايشان.



