2024-11-26 13:36:04 - المصدر: ايشان

قال النائب اللبناني قاسم هاشم إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قد لا يستغرق أكثر من ساعات معدودة مؤكدا أن لبنان “متمسك بسيادته وعدم المسّ بها”. وأشار النائب إلى أن لبنان “سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق” مبينا أن “الأمور تبقى في خواتيمها”. وأضاف هاشم في تصريحات لقناة […]

ظهرت المقالة نائب لبناني: الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار قد يستغرق ساعات معدودة أولاً على ايشان.



